Vale fecha com Ilva aumento de 9,5% para minério A Companhia Vale do Rio Doce informou nesta quinta-feira que concluiu negociações com a siderúrgica Ilva, a maior da Itália, definindo um reajuste de 9,5% para os preços do minério de ferro para 2007. Foi o primeiro acordo fechado pela Vale com uma empresa européia sobre os valores para o ano que vem. Anteriormente, a companhia brasileira, maior produtora mundial de minério, já havia definido aumento similar com siderúrgicas chinesas e japonesas. Segundo a Vale, o aumento de 9,5% negociado com a Ilva é relativo aos preços de referência para o minério de ferro fino do Sistema Sul (SSF) e para o minério de ferro fino de Carajás (SFCJ)--FOB Tubarão e Ponta da Madeira, respectivamente. Os novos preços de referência, em tonelada, são de US$ 0,8146 por unidade de ferro para o SSF e US$ 0,8470 por unidade de ferro para o SFCJ. Os preços de pelotas de alto forno aumentaram em 5,28% em relação aos preços de referência de 2006. Os novos preços de referência para pelotas, em tonelada métrica, são de US$ 1,1796 por unidade de ferro para as pelotas de Tubarão e US$ 1,2108 por unidade de ferro para as pelotas de Ponta da Madeira. A Posco, maior siderúrgica da Coréia, havia acertado reajustes idênticos para o minério na quarta-feira. Chineses na frente Em uma das negociações mais rápidas dos últimos anos, facilitada pela pressão da demanda sobre a oferta da commodity, a Vale balizou o mercado de minério de ferro para 2007 ao fechar contrato com a maior siderúrgica chinesa, Baosteel, em 21 de dezembro. Esta foi a primeira vez que a China saiu na frente das suas concorrentes em um acordo para aumento do preço do minério de ferro, consolidando a sua posição de maior produtora de aço do mundo. A alemã ThyssenKrupp foi a responsável pelo primeiro contrato de aumento nos preços para 2006, da ordem de 19%. Para os valores de 2005, as siderúrgicas japonesas foram as primeiras a aceitar o inédito reajuste de 71,5% para a matéria-prima do aço.