Vale fecha contrato de US$ 200 milhões com siderúrgica chinesa A Companhia Vale do Rio Doce fechou um contrato de US$ 200 milhões com a siderúrgica chinesa Beitai, a segunda maior cliente da mineradora brasileira na região. Segundo a assessoria de imprensa da Vale, a operação de venda de 2 milhões de toneladas de minério de ferro por ano para a companhia chinesa foi fechado no camarote da mineradora para o desfile das escolas de samba, na Marquês de Sapucaí. A Vale foi enredo da Grande Rio e aproveitou a homenagem para trazer à avenida 300 clientes estrangeiros da companhia.