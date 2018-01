Vale fecha contratos de US$ 2 bilhões na China A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou hoje que assinou contratos com valor total de US$ 2 bilhões para venda de minério de ferro à siderúrgicas chinesas. Os contratos serão válidos a partir de 2004, mas a empresa tem interesse em ampliar a duração para até 20 anos. Desde 1996 a China é o maior produtor de aço do mundo, e este ano deve produzir mais de 210 milhões de toneladas de aço bruto, segundo informações da Vale.