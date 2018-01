Vale fecha maior contrato de fornecimento de minério A Companhia Vale do Rio Doce informou nesta sexta-feira que fechou seu maior contrato de fornecimento de minério de ferro. O acordo foi firmado com a ThyssenKrupp, para a entrega de 8 milhões de toneladas de minério por ano, durante 15 anos, para a siderúrgica CSA, que fica localizada no Estado do Rio de Janeiro e tem participação tanto da Vale como da Thyssen. O contrato vai gerar uma receita adicional de US$ 500 milhões por ano para a Vale do Rio Doce. Ao todo, o faturamento com o acordo de 15 anos será de mais de US$ 7 bilhões. O contrato é o maior já fechado pela mineradora brasileira. A Thyssen já comprava da Vale 15 milhões de toneladas por ano. Com a entrada em operação da siderúrgica CSA, joint venture entre a Vale e o grupo alemão, passará a adquirir 23 milhões de toneladas por ano. O presidente da Vale, Roger Agnelli, disse que o contrato permite um planejamento de longo prazo para os investimentos da empresa e ainda é reflexo da estratégia da companhia, de tentar atrair para o Brasil projetos siderúrgicos que aumentem a demanda por minério de ferro.