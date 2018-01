Vale fecha o maior contrato de longo prazo da sua história A Companhia Vale do Rio Doce fechou nesta sexta-feira com a francesa Arcelor o maior contrato de longo prazo de sua história. A mineradora irá fornecer anualmente 20 milhões de toneladas de minério de ferro até o final 2009. O diretor de relações com investidores da Vale, Roberto Castelo Branco, destaca que o acordo vai de encontro com a estratégia da empresa de buscar uma maior fidelização dos clientes. "Esses contratos têm vantagens para os dois lados, pois permitem maximizar a produtividade e atender com mais qualidade os clientes", afirma. Ele diz que o contrato inclui apenas o fornecimento de produtos para as usinas da Arcelor na Europa. Ou seja, a Vale continua podendo vender minério para empresas brasileiras controladas pela empresa francesa, como a Companhia Siderúrgica de Tubarão e a Acesita. Com essas duas empresas, a mineradora brasileira tem contratos de exclusividade para a venda ao longo dos próximos 10 anos. O diretor lembra que a Vale tem conseguido fechar contratos de venda com prazos mais longos e maiores volume. Só esta semana, a empresa fechou contratos de longo prazo para fornecer 30 milhões de toneladas de minério. Além do acordo com a Arcelor, também fechou um com o grupo anglo-holandês Corus para fornecer 10 milhões de toneladas anuais até 2014. Após o contrato, a Vale passa a ser a maior fornecedora do grupo anglo-holandês, ao atender a metade da demanda.