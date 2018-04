Vale: funcionários do Canadá entram em greve

No fim de semana, 85% dos membros do sindicato Local 6500, de Sudbury, rejeitaram a proposta da Vale para um novo acordo trabalhista. Integrantes do sindicato Local 6200, de Port Colborne, também votaram pela rejeição da oferta da empresa e se uniram à greve do trabalhadores de Sudbury.

Wayne Fraser, diretor do United Steelworkers, outro sindicato ligado às operações da subsidiária da empresa brasileira no Canadá, afirmou que os trabalhadores das operações da companhia em Voisey''s Bay entrarão em greve em 1º de agosto. Cerca de 99% dos trabalhadores da unidade votaram em favor da greve. Segundo Fraser, 225 funcionários vão parar de trabalhar.

Bob Gallagher, chefe de comunicações do United Steelworkers, afirmou que os trabalhadores querem conversar com a Vale. "Não estamos buscando aumentos, dadas as circunstâncias econômicas", disse Gallagher. Segundo ele, os trabalhadores estão preocupados porque as mudanças contratuais que a Vale pediu afetam o sistema de pagamentos de longo prazo. As informações são da Dow Jones.