Vale: governo quer lançar ADR nível III O governo já solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorização para lançar American Depositary Receipts (ADRs) nível III das ações ordinárias (com direito a voto) da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). A empresa já tem registro para negociar na Bolsa de Nova York ADRs referentes a suas ações preferenciais. O pedido de registro faz parte da operação de oferta pública dos papéis da mineradora que ainda estão em poder do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A prioridade da venda será o mercado brasileiro de varejo, mas a expectativa é de que parte dos recursos sejam vendidos também no exterior.