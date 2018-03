Vale inicia contratação para Projeto Onça Puma A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou nesta quarta-feira que a Mineração Onça Puma - empresa controlada pela Vale -, iniciou a contratação de empresas nacionais para o Projeto Onça Puma. O empreendimento, de acordo com a Vale, "visa ao aproveitamento dos depósitos de níquel laterítico que se estendem pelos municípios de Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu e Parauapebas (PA)", de acordo com o comunicado à imprensa. A Vale informa que o investimento no projeto é de US$ 1,437 bilhão e vai gerar 4.455 empregos diretos na fase de terraplenagem, obras civis, estradas, estruturas metálicas e linha de transmissão. De acordo com cálculos da Vale, no auge da obra, no fim de 2007, o projeto deverá gerar 7 mil empregos. A Vale informou ainda, no comunicado, que várias obras já foram contratadas, nos campos de terraplenagem, obras civis, construção de estruturas metálicas, estradas e pontes.