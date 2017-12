Vale inicia venda de ativos de papel e celulose A companhia Vale do Rio Doce enviou comunicado à Bovespa oficializando a informação de que seu conselho de administração deu início ao processo de alienação dos ativos de papel e celulose, ou seja, das participações nas companhias Bahia Sul, Cenibra, Florestas Rio Doce e Celmar. A Vale informou ainda que, com relação à Celmar, os assessores jurídicos já começaram os procedimentos para negociar a posição da empresa. Quanto às demais companhias, os estudos de modelagem estão em curso e as primeiras regras devem ser desenvolvidas em breve.