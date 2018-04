Vale investe US$ 1,37 bi para elevar fatia na CSA

A Vale vai investir mais US$ 1,372 bilhão na Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) para garantir a conclusão do projeto, feito em parceria com o grupo alemão ThyssenKrupp. Ontem, a mineradora brasileira assinou memorando ampliando dos atuais 10% para 26,87% sua participação no controle da siderúrgica, que está sendo construída em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Há um mês, o presidente da Vale, Roger Agnelli, afirmou que a empresa faria o "necessário" para que CSA entrasse em operação a partir de janeiro do ano que vem. O executivo lembrou que o grupo alemão vem sofrendo bastante os impactos da crise mundial. "Se a ThyssenKrupp assim desejar, reforçaremos a posição para acelerar o projeto", disse. E completou: "Se tivermos de aumentar nossa participação, aumentamos. Queremos ver essa planta produzindo em janeiro." Fontes do setor, no entanto, acreditam que, mesmo com a injeção de recursos da mineradora brasileira, dificilmente a siderúrgica ficará pronta para operar antes do segundo trimestre de 2010. Em maio, ainda sob impacto da crise mundial, que provocou uma forte retração na demanda por produtos siderúrgicos, a ThyssenKrupp anunciou ao mercado financeiro o pedido de socorro à sócia brasileira para concluir o projeto. Pelo cronograma original, a CSA tinha previsão de início de operações entre 2008 e 2009. Após vários atrasos, a conclusão foi adiada para o ano que vem. CRÍTICAS Assim que acenou com a possibilidade de ajudar o grupo alemão, a Vale sofreu críticas de analistas financeiros. Em relatório, o analista Gilberto Cardoso, da corretora Banif, lembrou que o investimento total para a obra já havia sofrido várias revisões, que elevaram o custo do projeto de US$ 4,2 bilhões para US$ 6,3 bilhões. "A CSA se tornou um investimento muito caro", ressaltou. Em visita às obras da CSA este ano, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a elogiar a decisão da ThyssenKrupp de investir no país. "Quero agradecer à ThyssenKrupp por manter este projeto, apesar da forte crise na Alemanha. Vocês podem contar comigo para tudo o que precisarem. Saio daqui com a imagem mais extraordinária que um presidente pode ter: seu povo uniformizado para o trabalho", disse. Em nota, a Vale informou que a CSA foi planejada para ter capacidade de produção de cinco milhões de toneladas de placas por ano, que devem ter como destino principalmente o mercado externo, e explicou sua decisão de ampliar a fatia acionária como um "compromisso no maior investimento industrial em construção no Brasil nos últimos dez anos, e na primeira usina siderúrgica de grande porte a ser construída no País desde meados da década de 80, proporcionando forte apoio à conclusão do projeto." No início do mês, quando a Vale confirmou ao mercado que estava negociando o aumento de sua participação no projeto, a mineradora divulgou um comunicado oficial explicando a decisão: "A discussão se dá em função da necessidade de garantir a conclusão do projeto e sua entrada em operação sem mais atrasos, bem como assegurar a plena utilização dos ativos de acordo com as oportunidades de mercado."