Vale investe US$ 1,8 bilhão para dobrar exportações A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou hoje investimentos de US$ 1,8 bilhão para este ano mais do que o dobro do total aplicado em 2002. O presidente de mineradora, Roger Agnelli, revelou que os recursos vão permitir à empresa dobrar suas exportações e atingir uma receita de US$ 7 bilhões a partir de 2007. O investimento faz parte do plano estratégico, que destinará cerca de US$ 6,6 bilhões ao longo dos próximos oito anos para ampliar a produção da companhia, que hoje opera no limite de sua capacidade instalada. "O mercado está muito aquecido. Está sendo difícil atender a toda a demanda. Quase não temos estoque. Os produtos saem praticamente direto da mina para os navios", disse Agnelli. A perspectiva para este ano é de um novo recorde de vendas que, se confirmado, será o terceiro consecutivo. O executivo lembrou que a demanda das siderúrgicas mundiais, especialmente as da China, está bem acima da verificada no início do ano passado. Segundo ele, esse recorde será obtido graças a ganhos de produtividade. O investimento recorde programado para este ano tem como objetivo acelerar os projetos de expansão para que a companhia possa absorver essa recuperação do setor. "Essa demanda forte não é privilégio só da Vale. Todos estão trabalhando no máximo da capacidade produtiva. O crescimento foi mais intenso do que esperávamos," disse o executivo. Com o incremento na venda de minério, Agnelli prevê um aumento médio superior a 10% no preço do minério de ferro este ano. Em 2002 o preço caiu cerca de 2,4%. Essa recuperação seria reflexo da forte demanda pelo produto que vem sendo registrada nos últimos meses. O presidente da Vale destacou ainda que os investimentos no setor de minério de ferro são de prazo de maturação longo e que agora a companhia está conseguindo obter os frutos dos investimentos feitos há dois anos. Do investimento recorde de US$ 1,8 bilhão anunciado hoje cerca de US$ 1,1 bilhão será aplicado em projetos já anunciados. Outros US$ 642,5 milhões serão usados para manutenção e melhorias, operações de projetos já existentes e os US$ 72 milhões restantes, em pesquisa. A maior parte da verba programada para 2003 irá para a área de minerais ferrosos, principal foco de atuação da companhia. Para este segmento foram destinados US$ 575,9 milhões, ante os US$ 287,5 milhões aplicados no ano passado. Agnelli avalia que a Vale tem condições de, nos próximos anos, atingir um valor de mercado em linha com o das três principais mineradoras mundiais (Rio Tinto, BHP-Billinton e Anglo American). O valor de mercado da companhia hoje está em US$ 11 bilhões. Segundo ele, esse valor ainda está bem aquém do potencial de crescimento da empresa, principalmente depois dos investimentos previstos para os próximos oito anos.