Vale investirá em aumento de capacidade Dois terços dos investimentos de US$ 1,815 bilhão que a Companhia Vale do Rio Doce investirá este ano serão para o aumento da capacidade, no total de US$ 1,202 bilhão, segundo nota divulgada pela empresa referente ao seu programa de investimentos para este ano. Os demais US$ 613 milhões serão alocados para a manutenção das atividades atuais. Além disso, a empresa programa distribuir pelo menos US$ 550 milhões aos acionistas e considera que esses valores "são compatíveis com a geração de caixa da companhia". Os investimentos de 2003 (Capex) serão 22,1% superiores aos US$ 1,486 bilhão do ano passado. A empresa divulgou os dados operacionais referentes a 2003, mostrando que registrou recordes em todas as suas operações. Segundo a Vale, no último trimestre do ano passado, particularmente, o aumento dos negócios foi muito expressivo, permitindo que a empresa encerrar o ano com a produção de 186 milhões de toneladas de minério de ferro, o que representa aumento de 10,3% sobre 2002. A empresa informou que, a partir de agora, vai divulgar os dados referentes à produção trimestralmente. Na avaliação da maior mineradora de minério de ferro do mundo, os novos investimentos "deverão criar substancial valor para os acionistas na medida em que as taxas de retorno esperadas, ajustadas pelo risco, são consideravelmente superiores às estimativas do custo médio ponderado do capital da companhia. Ao mesmo tempo, a competitividade da CVRD no mercado global de minérios e metais é fortalecida com a realização do programa de investimentos anunciado. Entre os principais programas de investimentos há a expansão da capacidade de mineração que agregarão mais 73 milhões de toneladas anuais à empresa, 4,5 milhões de toneladas de bauxita, 1,8 milhão de toneladas de alumina, 250.000 toneladas de potássio e 185.000 toneladas de cobre. Auto-suficiência em suprimento de eletricidade A Companhia Vale do Rio Doce está quase se tornando auto-suficiente em termos de suprimento de energia elétrica. Segundo comunicado divulgado pela mineradora, em 2004 as hidrelétricas de Candonga e Aimorés entrarão em operação, agregando mais 119 MW de energia elétrica. Somado à produção de Igarapava, Porto Estrela e Funil. Com isso, o chamado Sistema Sul (minas de minério de ferro, Estrada de Ferro Vitória a Minas, porto e usinas de pelotização de Tubarão) serão supridos com fontes próprias, sobrando ainda uma parcela do consumo do Sistema Norte (Carajás). Em termos logísticos a empresa prevê a compra de 88 locomotivas e 3.178 vagões. Atualmente a companhia tem 744 locomotivas e 30.473 vagões ao final de 2003. US$ 78 milhões para exploração mineral A Vale alocará US$ 78 milhões para as atividades de exploração mineral em 2004, dos quais US$ 14 milhões serão fornecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme prevê o contrato de risco firmado em 1997. A parte dos US$ 14 milhões do BNDES não está incluída no montante de US$ 1,815 bilhão previstos como investimentos para 2004. A estratégia da mineradora é se tornar "multicommodity", explorando outros minérios, além do minério de ferro. Cerca de três quartos (77,1%) serão gastos no Brasil, especialmente na província mineral de Carajás, mas a companhia prevê atuação também na América Latina (Peru e Chile), na África (Gabão e Moçambique) e na Ásia (Mongólia e China). Em termos de produto, a prioridade será na exploração do cobre (28,7%), seguido do níquel (20,3%) e manganês, com 17,3%.