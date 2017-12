Vale investirá R$ 1,6 bi em ferrovias nos próximos 5 anos A Companhia Vale do Rio Doce vai investir cerca de R$ 1,6 bilhão no setor ferroviário nos próximos cinco anos, segundo adiantou hoje o diretor-presidente da Ferrovia Centro-Atlântica, Mauro Oliveira Dias. Segundo ele, esses investimentos previsto poderão "aumentar muito se chegarmos a uma cooperação com o governo que permita grandes projetos". Em palestra em seminário sobre ferrovias no Rio, Dias disse que serão adquiridos 13.263 vagões e 242 locomotivas nos próximos cinco anos para as três ferrovias da Vale: Centro-Atlântica, Vitória Minas e Estrada de Ferro de Carajás. Ele detalhou os investimentos e explicou que, no caso da Vitória Minas, o potencial é de crescimento de 40% no volume transportado entre 2005 e 2010. Para atender esta demanda, serão adquiridos 7.377 vagões e 90 locomotivas, com investimentos em torno de R$ 400 milhões. Na Carajás, a expectativa é de aumento de 80% no total transportado nos próximos cinco anos, o que exigirá investimentos de R$ 1,024 bilhão, incluindo aquisição de 4.668 vagões e 78 locomotivas. Segundo Dias, o trabalho de duplicação da ferrovia Carajás já foi iniciado em três trechos, incluindo a chegada a São Luiz, no Maranhão, e a Carajás. Na Ferrovia Centro-Atlântica, a estimativa é de crescimento de 50% no volume de transporte em cinco anos, com aquisição de 1.218 vagões e 74 locomotivas, com investimentos de R$ 216 milhões.