Vale investirá R$ 9,5 bi em MG até 2015, diz governador O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), anunciou hoje, em solenidade com a participação do presidente da Vale, Roger Agnelli, um plano de investimentos de R$ 9,5 bilhões da mineradora na implantação de uma nova mina e de duas usinas de beneficiamento de minério de ferro no Estado.