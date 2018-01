Vale lucra R$ 240 milhões com transporte ferroviário A receita bruta gerada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) com transporte ferroviário no terceiro trimestre de 2002 cresceu 23% sobre o mesmo período do ano passado, totalizando R$ 240 milhões. Na comparação com o segundo trimestre de 2002 houve crescimento de 17,64%. O transporte de carga de terceiros beneficiou os resultados da área de transportes da mineradora no terceiro trimestre de 2002. De julho a setembro a empresa transportou 3,89 bilhões de toneladas de carga geral por quilômetro útil (tku), volume 16,5% maior que o registrado no mesmo período do ano passado e 6,4% maior que o transportado no segundo trimestre do ano. Além da carga geral, a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) transportou 1,587 milhão de toneladas de minério de ferro para terceiros, contra 1,401 milhão de toneladas transportadas de abril a junho. O sistema de logística da CVRD, além da EFVM, com 898 quilômetros de extensão, inclui os portos de Tubarão e Praia Mole, no sistema Sul. No sistema Norte a empresa possui a Estrada de Ferro de Carajás, com 892 quilômetros de extensão, e o terminal marítimo de Ponta da Madeira. Nos últimos cinco anos a mineradora adquiriu ações de três ferrovias privatizadas, incluindo a Ferrovia Centro-Atlântica, que faz interligação com a Estrada de Ferro Vitória-Minas. As principais cargas transportadas pelas estradas de ferro são o minério de ferro - próprio e de outras empresas brasileiras de mineração - aço, carvão, ferro gusa e calcário, transportado para siderúrgicas. Produtividade Os indicadores de produtividade das ferrovias apresentaram melhoria no trimestre. A EFVM transportou 0,96 milhão de tkus por locomotiva ativa por dia contra 0,95 milhão no segundo trimestre do ano, enquanto na Estrada de Ferro Carajás (EFC) esse índice manteve-se constante em 1,91 milhão de tkus. A frota de vagões foi mais intensamente utilizada com carga geral nas duas ferrovias. A EFVM transportou 5,54 mil tkus por vagão ativo por dia de julho a setembro contra 4,81 mil de abril a junho e a EFC 16,34 mil tkus contra 15,96 mil toneladas, respectivamente. Portos A receita bruta gerada pela mineradora com operações portuárias totalizou R$ 73 milhões no terceiro trimestre de 2002, o que representa um crescimento de 19,6% sobre o mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre de 2002 houve crescimento de 8,9%. Apesar do aumento na receita, a mineradora registrou ligeira queda no volume movimentado, com 5,83 milhões de toneladas de carga geral no terceiro trimestre de 2002. No segundo trimestre do ano a empresa movimentou 6,06 milhões de toneladas. Leia mais sobre o setor de Mineração no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.