Vale mantém o posto de maior exportadora A Vale manteve em 2014 o posto de principal empresa exportadora do Brasil, apesar de uma forte queda no faturamento, seguida por Petrobrás e Bunge, enquanto a JBS saltou do 9º para o 4º lugar no ranking. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento (Mdic). A Vale exportou o equivalente a US$ 20,48 bilhões no ano passado, queda anual de 22,7%, em meio a uma forte retração dos preços internacionais do minério de ferro.