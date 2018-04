Vale mantém planos para construir usina no Pará A Vale sinalizou ontem que a crise internacional não alterou seus planos de instalar uma usina siderúrgica no Pará. A mineradora brasileira assinou um acordo com a TKS Consulting, empresa do grupo ThyssenKrupp, para elaboração da engenharia conceitual do projeto da Aços Laminados do Pará (Alpa). O custo do projeto é de cerca de ? 1,3 milhão e a previsão é que seja concluído até junho de 2009. A Alpa nascerá com capacidade de produção de 2,5 milhões de toneladas por ano e, na primeira fase, terá investimentos de US$ 3,3 bilhões. DEMISSÕES O presidente do Sindicato dos Ferroviários de Minas Gerais e Espírito Santo, João Batista Cavalieri, disse ontem que executivos da área de Recursos Humanos da Vale afirmaram que as demissões feitas pela mineradora este mês são inevitáveis, reflexo direto da desaceleração da economia mundial provocada pela crise. Cavalieri disse ter solicitado à companhia benefícios adicionais para os empregados dispensados em novembro. A expectativa é que a mineradora responda até a próxima terça-feira se aceita ou não os pedidos feitos pelo sindicato.