Vale não confirma resultado de 2000; papéis caem As ações PNA da Vale do Rio Doce registravam queda de 0,38%, com cotação mínima de R$ 52,50, após cinco negócios, às 12h. Os papéis ON operavam estáveis em R$ 50,50, com quatro transações. A companhia, que teve os negócios com suas ações suspensos nesta manhã, não confirmou à Bolsa a informação de que teria lucrado R$ 2,1 bi no ano passado, conforme divulgado hoje pelo jornal O Globo, na coluna de Ricardo Boechat. "Esclarecemos que os resultados da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) relativos ao ano de 2000 somente serão confirmados e divulgados quando de sua aprovação por seu conselho de administração. Portanto, fica desautorizada a informação do colunista. A CVRD anunciou publicamente no mês de dezembro passado que a divulgação de seus resultados no ano de 2000 está prevista para o dia 21 de fevereiro de 2001", disse a empresa.