Vale não espera recuperação imediata no preço do alumínio A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) afirmou que uma recuperação dos preços do alumínio não é esperada nos próximos meses, dada a atual evolução da demanda pelo metal no curto prazo. "Os estoques na Bolsa de Metais de Londres (LME, sigla em inglês) continuam se acumulando e os preços têm reagido negativamente às turbulências nos mercados financeiros globais, convergindo para US$ 1.300 a tonelada métrica, em comparação com uma média em 2001 de US$ 1.452/toneladas e US$ 1.378/toneladas nos primeiros sete meses de 2002", disse a Vale. No caso da alumina, a demanda proveniente da China fornece apoio ao nível atual dos preços, acrescentou a Vale. De acordo com a empresa, a queda de 3,1% na produção global de aço (excluindo a China) em 2001 e a expansão da produção industrial global em 2002 foram os principais fatores que explicam a recuperação dos mercados de produtos de aço este ano. "A produção global de aço bruto, de acordo com dados do Instituto Internacional de Ferro e Aço, revelaram uma alta de 3,9% no primeiro semestre de 2002 entre o final de 2001 e o início de agosto deste ano", afirmou a Vale. No segundo trimestre de 2002, esse crescimento se acelerou, com a produção crescendo 5,7% em relação ao primeiro trimestre. A maior "aversão ao risco" presente no mercado financeiro mundial reflete a suspeita gerada pelos casos de fraude corporativa e dúvidas sobre a solidez da recuperação econômica global, disse a Vale. "No Brasil, a incerteza nos mercados financeiros mundiais intensificaram os efeitos das incertezas sobre o futuro da política macroeconômica do próximo governo. Essa combinação produziu um alto grau de volatilidade nos preços dos ativos financeiros", disse a companhia. "Espera-se que o novo acordo do governo brasileiro com o FMI produza efeitos positivos nos mercados e, consequentemente, sobre a economia brasileira", acrescentou a Vale.