Vale não mudará valor pago como lucro aos acionistas da empresa A Companhia Vale do Rio Doce divulgou hoje comunicado informando que não cogita alterar o valor dos dividendos - Valor pago, em dinheiro, aos acionistas de uma empresa quando esta divide parte do lucro do exercício financeiro pelo número total de ações da empresa - para este ano, de US$ 1 bilhão. A nota foi divulgada depois de informações de analistas de mercado que projetam alteração no montante no fim do ano. De acordo com estas estimativas, o valor dos dividendos deveria dobrar. A íntegra da nota da Vale é a seguinte: "A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) tem a sua política de dividendos conhecida desde a sua implementação, ao final de 2002. A Vale anuncia este dividendo no mês de janeiro, que é pago em duas parcelas iguais, nos meses de abril e outubro. O montante anunciado em janeiro de 2005 foi de US$ 1 bilhão e não se cogita qualquer alteração deste valor. A CVRD reafirma seu compromisso de continuar investindo com o objetivo de alavancar seu crescimento e gerar valor para o acionista."