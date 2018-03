Vale não vai alterar bruscamente administração da Inco A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) não pretende promover alteração brusca na administração da canadense Inco, que foi incorporada pela mineradora brasileira esta semana. "A Inco tem uma gestão bem estruturada e os três primeiros meses, após adquirirmos a empresa em outubro, foram dedicados basicamente ao levantamento das suas peculiaridades", disse Tito Martins, diretor executivo de assuntos corporativos da companhia, em entrevista à Agência Estado. "Esse processo deverá continuar ao longo de 2007", complementou. Martins observou que as duas empresas têm estilos de administração diferentes, com a Inco atuando de forma mais descentralizada, enquanto na Vale houve um movimento de concentração da gestão nos últimos anos "devido ao processo de crescimento acelerado". Para a Vale, a incorporação da Inco deverá facilitar muito o processo de internacionalização da companhia brasileira, até pelo intercâmbio de executivos. A empresa canadense atua em mercados em que a Vale não estava presente, o que poderá ampliar a oportunidade de negócios. Martins disse que a Vale ainda está analisando o nome do executivo que irá comandar a empresa canadense, o que deverá ser anunciado nas próximas semanas. Ele negou que a Vale já tivesse se fixado nos nomes dos executivos Murilo Ferreira e Leonardo Moretson, como chegou a ser veiculado na imprensa. "Os nomes ainda não estão fechados", garantiu. Ele atribuiu a informação ao fato de Ferreira e Moretson estarem participando do grupo que está interagindo mais diretamente com a Inco, juntamente com o diretor de metais não-ferrosos, José Lancaster. "Eu garanto que ainda não está fechado", reiterou. Martins disse que, embora não haja urgência e nem interesse em mudar a administração da Inco, os novos executivos terão de avaliar alguns projetos que já estavam em andamento. Um deles é o de processamento (smelter) na província de Labrador. Ele não quis antecipar, porém, qual a tendência para esse projeto, realçando apenas que "é importante para aquela região". Outro empreendimento relevante é a mina de níquel de Goro, na Nova Caledônia. O projeto já passou por alterações significativas e a decisão final deverá ser anunciada ainda no atual trimestre.