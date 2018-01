Vale negocia sociedade com Mitsui Representantes da Companhia Vale do Rio Doce negociam no Japão a entrada de um novo sócio. O alvo é a tranding Mitsui, que já tem parceria de longa data com a mineradora brasileira. Juntas, as duas empresas controlam a Caemi e assinaram, na semana passada, um acordo para a criação de uma empresa de logística ligada à Docenave, subsidiária da Vale. Segundo fontes ligadas às negociações, o representante da Bradespar no conselho da Vale, Renato Gomes, conduz o processo e só deve retornar ao Brasil na próxima terça-feira. A expectativa é de que a provável entrada da Mitsui seja feita de modo a garantir um fatia igual ou superior a 25% da Valepar, holding que controla a mineradora. Dessa forma, a trading teria direito a veto no conselho de administração da empresa brasileira. Fontes acreditam que tanto a Litel, empresa que congrega os fundos de pensão, quanto a Bradespar, irão se desfazer de parte de suas ações. O desenvestimento, porém, não precisa ser necessariamente proporcional, visto que a Litel detém uma participação maior, de 52% da Valepar. Desse total, 49% são em ações ordinárias e o restante em preferenciais. A Previ informou, porém, que ainda não recebeu qualquer proposta oficial da Mitsui. Entretanto, entre os fundos de pensão que fazem parte da Litel é consenso a necessidade de um novo sócio para a companhia, principalmente agora que parceiros estrangeiros, como a anglo-australiana BHP e o Bank of America anunciaram a saída do capital da mineradora nas últimas semanas. No início do ano, Renato Gomes foi enfático ao dizer que a entrada de um investidor de longo prazo está em linha com os interesses dos atuais controladores. "Não há por que se carregar uma posição tão elevada dentro da Valepar", disse o executivo na época em que começaram os rumores sobre mudança na estrutura societária a mineradora brasileira.