Vale obtém licença para explorar cobre em Carajás A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) obteve licença de operação para a extração e beneficiamento de cobre do projeto Sossego (Sossego), em Carajás, no estado do Pará. A informação foi divulgada hoje de manhã pela assessoria da Vale. A licença foi concedida pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do governo do Estado do Pará. As obras do Sossego estão quase concluídas e durante sua realização chegaram a empregar aproximadamente cinco mil trabalhadores. Na fase operacional, o número de empregos diretos e indiretos gerados pela obra será de aproximadamente 800. O projeto deverá iniciar produção comercial em meados de 2004, com o nível estimado de 470 mil toneladas de concentrado de cobre por ano, equivalente a 140 mil toneladas anuais de metal. "Com o Sossego, o Brasil começa sua transformação em exportador líquido de cobre, posição que será obtida com a entrada em operação dos demais projetos da CVRD em Carajás", informou a nota da Vale.