Vale passa Embraer e é a segunda maior exportadora A Vale do Rio Doce ultrapassou a Embraer e terminou 2003 na segunda posição do ranking das empresas que mais exportam, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento. A empresa de mineração aumentou as exportações de US$ 1,790 bilhão em 2002 para US$ 2,033 bilhões no ano passado e subiu uma posição no ranking, mesmo com uma pequena queda na participação no total das exportações do País, de 2,97% em 2002 para 2,79% em 2003. A Petrobras se manteve como a maior exportadora brasileira, com US$ 4,392 bilhões embarcados em 2003, contra US$ 3,526 bilhões em 2002 (crescimento de 24,56%). Com esse aumento, a Petrobras respondeu por 6,01% do exportado pelo País em 2003, contra 5,84% em 2002. A Embraer vendeu ao exterior US$ 2,007 bilhões em 2003, segundo os dados do ministério. Foi uma queda de 16,2% em relação aos US$ 2,395 bilhões exportados em 2002. Com isso, a participação dos aviões da Embraer na pauta exportadora brasileira caiu de 3,97% em 2002 para 2,75% em 2003. O número de empresas brasileiras que exportam cresceu 1,93% entre 2002 e 2003, de acordo com o ministério. Em 2002, 17.407 empresas tinham operações de exportação. No ano passado, esse número avançou para 17.743. Apesar desse avanço, 58,42% dos US$ 73,084 bilhões exportados pelo País em 2003 ainda ficaram nas mãos de poucas empresas: 117, ou 0,66% do total.