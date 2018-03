Vale planeja encomendar 11 navios da Coreia por US$ 1 bilhão

A Vale planeja fazer uma encomenda de US$ 1 bilhão por 11 navios de carga aos estaleiros sul-coreanos Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering e STX Offshore & Shipbuilding, de acordo com uma reportagem da agência de notícias Yonhap, também da Coreia do Sul, que cita fontes do setor.

Segundo a agência, a mineradora brasileira deverá visitar a Coreia do Sul neste mês para concluir os acordos com as duas companhias.

Separadamente, a Petrobrás vai anunciar um plano para encomendar 27 navios de perfuração no valor de 20 trilhões de won (US$ 17 bilhões) na próxima semana, para entrega entre 2014 e 2017, afirmou a reportagem. As informações são da Dow Jones.