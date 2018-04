Vale prolonga oferta pelo restante das ações da Inco A Companhia Vale do Rio Doce já adquiriu 75,66% das ações da Inco por 86 dólares canadenses cada. A empresa confirmou que estendeu sua oferta até o dia 3 de novembro, na tentativa de conseguir arrematar os cerca de 25% restantes para deter 100% da mineradora de níquel, a segunda maior do mundo (a primeira é a companhia russa Norilsk Nickel). Segundo os corretores da bolsa de Toronto e de Nova York, a totalidade das ações só não foi adquirida na segunda-feira porque muitos acionistas seguraram a venda esperando que o dólar americano subisse um pouco antes do encerramento do prazo dado pela Vale, na segunda à noite. Como a empresa prolongou a oferta, é muito provável que a aquisição seja completada nos próximos dias. Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a Vale informou que todas as condições da oferta foram satisfeitas até o seu término. A mineradora brasileira assumiu a totalidade dos papéis ordinários da Inco que foram depositados para a oferta naquele momento. O pagamento pela aquisição dessas ações deverá ser realizado no dia 26 de outubro de 2006, por meio do agente depositário Computershare Investor Services Inc. A Vale pretende recompor o conselho de administração da Inco e retirar as ações da canadense da Bolsa de Valores de Nova York e da Bolsa de Valores de Toronto, logo que possível, após atender todas os requisitos necessários. A brasileira também pretende, tão logo o número de acionistas da Inco for suficientemente reduzido, fazer com que ela deixe de ser uma companhia com obrigação de divulgação de informações ("reporting issuer") no Canadá e nos EUA. Além disso, a Vale pretende fazer com que a Inco passe imediatamente a divulgar informações na qualidade de empresa estrangeira privada ("foreign private issuer").