Vale puxa e Bovespa tem maior alta desde 18 de maio

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abandonou a indecisão que permeou os negócios ao longo do mês e, pela primeira vez em julho, exibiu vigorosa trajetória de alta. Subiu quase 5% empurrada por Vale, siderúrgicas e Petrobrás. Em apenas uma sessão, o Ibovespa recuperou praticamente todo o patamar perdido ao longo do mês, fechando no maior nível desde o dia 1º. O mercado acionário mundial também deu sua cota de contribuição, em particular os Estados Unidos, graças a balanços e indicadores melhores do que as previsões.

O Ibovespa registrou a maior variação porcentual desde 18 de maio (+5,01%) ao subir 4,96%, para fechar em 51.296,66 pontos, maior nível desde 1º de julho (51.543,78 pontos). Na maior pontuação do dia, atingiu os 51.488 pontos (+5,35%) e, na mínima, os 48.876 pontos (+0,01%). O resultado de hoje também quase apagou as perdas acumuladas no mês, que agora atingem -0,33%. No ano, a Bolsa sobe 36,61%.

O volume financeiro totalizou R$ 6,455 bilhões, engordado pela volta de investidores estrangeiros e também pelo leilão de compra e venda de ações do laboratório Dasa, que somou R$ 275,015 milhões, segundo fonte ouvida pelo AE Empresas e Setores. O número de negócios bateu recorde, segundo informações da BM&FBovespa. Segundo dados preliminares, foram 438.508 negócios apenas na sessão regular, mais do que o último recorde, de 2 de junho, de 437.430, mas que contabiliza também as operações do after market.

"Muitos investidores estrangeiros venderam demais e foram pegos no contrapé hoje. Daí o forte volume de compras principalmente nas blue chips e ações de primeira linha. Mas esse movimento foi exagerado", avaliou um profissional do mercado de renda variável.

Para a Bovespa, além do otimismo no mercado externo, a principal justificativa para a alta veio das notícias envolvendo Vale, a principal delas a do acordo para venda de minério de ferro para as siderúrgicas chinesas com um desconto inferior ao que era cogitado pelo mercado. Uma fonte da siderúrgica chinesa Hebei Iron and Steel Group informou que fechou desconto provisório de 28% com a Vale - o mercado esperava 40%.

Favoreceu ainda relatório em que o Bank of America elevou de neutro para compra sua recomendação para os ADRs da mineradora brasileira, atribuindo preço-alvo de US$ 20. A alta dos preços dos metais em meio ao clima de euforia que se instaurou nos mercados hoje completa o quadro.

Vale ON terminou o dia em alta de 7,76% e Vale PNA, de 8,33%. As siderúrgicas acompanharam o desempenho e registraram ganhos robustos - o menor foi de Usiminas PNA, com 4,75%. Gerdau PN avançou 8,16%, Metalúrgica Gerdau PN, 8,27%, e CSN ON, 6,54%.

O avanço das commodities não ficou restrito aos metais: na Nymex (bolsa eletrônica de Nova York), o contrato do petróleo para agosto encerrou com elevação de 3,39%, a US$ 61,54 o barril, impulsionada pela queda dos estoques norte-americanos da commodity. Petrobrás teve elevação de 3,72% na ON (ordinária com direito a voto) e de 3,95% na PN (preferencial, sem direito a voto).

Cenário externo

Este vigor das ações domésticas teve como pano de fundo a disparada das bolsas norte-americanas, embaladas por balanços e indicadores palatáveis. Os números da Intel reforçaram o otimismo com o resultado do Goldman Sachs, criando a expectativa de que os próximos balanços devem vir melhores do que as projeções.

A Intel registrou prejuízo de US$ 0,07 por ação no segundo trimestre deste ano e receita de US$ 8 bilhões. Analistas esperavam ganhos por ação de US$ 0,08 e receita de US$ 7,28 bilhões. A empresa ainda fez projeções para o terceiro trimestre acima das expectativas. Também divulgou balanço hoje a AMR, controladora da American Airlines (prejuízo de US$ 1,39 por ação, ante previsão de prejuízo de US$ 1,28 por ação dos analistas).

Dos indicadores, o índice Empire State subiu para -0,55 em julho, de -9,41 em junho; a produção industrial norte-americana caiu 0,4% em junho em comparação a maio, retração inferior à queda de 0,7% prevista pelos economistas; e o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,7% em junho ante maio, superando a previsão dos economistas de aumento de 0,6%. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2%, levemente acima da previsão de alta de 0,1%. Outro dado que pode ser levado em conta saiu na China, que divulgou crescimento das reservas externas de 9% em um trimestre, para US$ 2,13 trilhões, sinalizando recuperação da economia.

Dow Jones terminou a sessão em alta de 3,07%, aos 8.616,21 pontos, S&P avançou 2,96%, aos 932,68 pontos, e Nasdaq teve variação positiva de 3,51%, aos 1.862,90 pontos.