Vale quer abrir empresa conjunta com Shougang na China A mineradora brasileira Vale do Rio Doce, maior produtora de minério de ferro do mundo, pretende abrir uma empresa conjunta na China para enviar ferro ao mercado do país, segundo autoridades chinesas entrevistadas pela agência de notícias AFP. Segundo o jornal China Daily, a empresa em conjunto com a chinesa Shougang transportará minério de ferro do Brasil para uma nova fábrica da Shougang que está sendo construída na´província de Hebei, norte da China. A iniciativa tem como objetivo reduzir os custos do transporte para compensar o aumentos nos preços do minério de ferro e garantir um fornecimento sustentável", disse Chen Hanyu, executivo da Shougang, no artigo citado pela AFP. Poucos detalhes sobre o plano das duas empresas foram revelados até agora.