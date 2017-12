Vale reduz à metade proposta de pagamento de dividendos

A diretoria executiva da Vale aprovou o pagamento da segunda parcela de remuneração aos seus acionistas em 2015 no valor de US$ 500 milhões, equivalente a US$ 0,097023796 por ação ordinária ou preferencial. A proposta será encaminhada para deliberação do Conselho de Administração da companhia.

O valor proposto para a segunda parcela é a metade do montante anunciado em 30 de janeiro deste ano, refletindo um cenário mais incerto para os preços das commodities minerais e o foco da companhia na preservação de seu balanço, ressalta a mineradora em fato relevante.

Se a proposta for aprovada pelo Conselho, a mineradora terá distribuído aos seus acionistas US$ 1,5 bilhão neste ano, incluindo o pagamento da primeira parcela de remuneração aos acionistas de US$ 1 bilhão realizada em 30 de abril.

"Uma vez paga a segunda parcela de remuneração aos acionistas, a Vale terá adiantado o dividendo anual preferencial requerido para 2015, calculado com base no valor do patrimônio líquido e no capital da Vale, sobre o qual os detentores das ações preferenciais têm direito, de acordo com o estatuto social da Vale, e terá adiantado também o mesmo valor para os detentores das ações ordinárias", afirma a empresa.

O dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, de acordo com a Lei das SAs e o estatuto social da mineradora, será apurado ao final de 2015.

O Conselho de Administração da Vale apreciará a proposta na reunião agendada para 15 de outubro e, se aprovada, o pagamento de US$ 500 milhões será realizado em 30 de outubro. Os valores em reais serão obtidos mediante a conversão em dólares norte-americanos pela taxa de câmbio de venda do dólar (PTAX - opção 5) informada pelo Banco Central no dia 14 de outubro.

Uma vez aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, todos os investidores que possuírem ações da Vale nas datas base (record dates) terão o direito ao recebimento da remuneração. A record date para as ações de emissão da Vale negociadas na BM&FBovespa será 15 de outubro. A record date para os detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange (NYSE) e na Euronext Paris será 20 de outubro e para os detentores de HDRs de emissão da Vale negociados na Hong Kong Stock Exchange (HKEx) será o encerramento dos negócios em Hong Kong do dia 20.

As ações da Vale serão negociadas ex-direitos a partir de 16 de outubro na BM&FBovespa, NYSE e Euronext Paris e a partir do dia 19 na HKEx, informa a empresa.