Vale saca US$ 3 bi de crédito rotativo e usará parte do dinheiro para amortizar dívida

SÃO PAULO - A Vale anunciou nesta terça-feira o saque de US$ 3 bilhões de um total de US$ 5 bilhões em linhas de crédito rotativo para amortizar títulos de dívida no exterior que venceram neste mês e aumentar sua liquidez até a conclusão de programa de desinvestimentos.

"A Vale também está trabalhando em transações de dívida de longo prazo para reduzir o uso das linhas de crédito rotativo enquanto o programa de desinvestimentos não se conclui", disse a empresa em comunicado, acrescentando que espera preservar o custo médio de sua dívida.

De acordo com informações disponíveis no site da Vale, na segunda-feira ocorreu o vencimento de US$ 1 bilhão em bônus da companhia no exterior.

Maior produtora mundial de minério de ferro, a Vale e outras grandes mineradoras vêm sofrendo com a baixa do preço do insumo no mercado internacional, motivada principalmente pela desaceleração da economia da China e por aumento da oferta da commodity.

No comunicado desta terça, ao falar sobre desinvestimentos, a Vale citou em particular a conclusão da transação no setor de carvão envolvendo a mina de Moatize e o corredor logístico de Nacala, na África.

Em 9 de dezembro, a mineradora brasileira anunciou acordo por meio do qual a trading de commodities japonesa Mitsui & Co passará a deter 15% da participação na Vale Moçambique (VM) e 50% da fatia de 70% da Vale no Corredor Logístico de Nacala (CLN).

Na bolsa paulista, as ações preferenciais e ordinárias da Vale operavam em queda de cerca de 0,5%, enquanto o Ibovespa tinha variação positiva de 0,08% por volta das 11h10.