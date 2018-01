Vale se une a Arcelor para comprar a Acesita A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informou na noite desta sexta-feira que, em parceria com a Arcelor, maior produtora mundial de aço, fez uma proposta conjunta de aquisição da participação da Acesita (Acesita) na Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), o maior exportador mundial de placas de aço. A Acesita possui 50,1% das ações da Aços Planos do Sul (APS), que por sua vez detém 37,29% do capital da CST, participação composta por 43,91% das ações ordinárias e 33,14% das ações preferenciais.