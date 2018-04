Vale tem lucro de R$ 633 milhões A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) registrou lucro líquido de R$ 633 milhões no primeiro trimestre, uma queda de 4,09% em relação aos R$ 660 milhões apurados no mesmo período de 2001. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) subiu de R$ 698 milhões para R$ 728 milhões no período. A receita operacional bruta da empresa foi de R$ 1,601 bilhão, uma alta de 16,44%.