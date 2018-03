Vale transportará grãos por ferrovias no Norte e Nordeste A Vale assinou contrato de 25 anos com a Ceagro Agronegócios para transporte e embarque marítimo de 240 mil toneladas de grãos por ano, pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Ferrovia Norte Sul (FNS), segundo comunicado divulgado hoje pela Vale à imprensa. A Ceagro Agronegócios atua na compra e venda de grãos e insumos. Para a operação, a Ceagro alugará 30 vagões graneleiros da Ferrolease, empresa que oferece serviços de aluguel de equipamentos ferroviários. Os grãos serão transportados na rota Porto Franco (TO) e Colinas do Tocantins (TO) para São Luís (MA), onde serão embarcados no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira.