Vale vai lançar R$ 5 bilhões em títulos Um dia após pagar US$ 13,3 bilhões pelo controle da canadense Inco, a Companhia Vale do Rio Doce anunciou ontem a emissão de R$ 5 bilhões em debêntures simples. A medida tem como objetivo refinanciar o empréstimo ponte que contratou com um sindicato de bancos para concluir o negócio. Em nota, a Vale informou que a emissão dos títulos tem como "objetivo a preservação da vida média da dívida da companhia em nível próximo ao registrado antes da aquisição das ações da Inco, a manutenção de um perfil de endividamento de baixo risco e a minimização do custo ponderado do capital, assegurando desta forma a consolidação de sua boa reputação nos mercados financeiros globais". Este mês, o diretor Corporativo de Finanças da Vale, Fábio Barbosa, revelou que a intenção é manter o prazo médio da dívida girando em torno dos atuais sete anos. Além das debêntures, o diretor informou que a companhia irá lançar mão de outros instrumentos financeiros para refinanciar o empréstimo ponte de mais de US$ 30 bilhões contratado pela empresa. Desse total, a Vale vai sacar, no máximo, US$ 18 bilhões.