Vale vê retomada lenta do mercado de minério

O presidente da Vale, Roger Agnelli, disse ontem que a companhia pretende retomar a produção de dois projetos paralisados em novembro e dezembro de 2008, em função do agravamento da crise mundial. Mas não especificou data para a reativação que, segundo ele, ocorrerá "até o fim do ano" na mina de Gongo Soco, em Minas Gerais, e numa pelotizadora no Espírito Santo. Entretanto, outras quatro minas e quatro pelotizadoras continuam sem previsão de volta à atividade. A entrada em operação de Gongo Soco terá pouco impacto no volume de minério de ferro produzido pelo grupo. Isso porque, adiantou Agnelli, uma das intenções da companhia é reduzir a produção da mina de Itabira, também em Minas Gerais. Desde o final do ano passado, a Vale tenta se ajustar ao cenário de forte retração na demanda por matérias-primas, especialmente na Europa e EUA. Além de cortar produção, a companhia demitiu quase 2 mil funcionários e adotou uma postura mais flexível em sua estratégia comercial. Em abril, a Vale anunciou a decisão de voltar a comercializar minério de ferro no mercado à vista. Para Agnelli, o pior da crise já passou e agora já podem ser vistos os primeiros sinais de recuperação de demanda nos mercados brasileiro, europeu e americano. "Trabalhamos com um cenário difícil para 2009, e achamos que em 2010 haverá crescimento um pouco maior, mas ainda aquém dos anos anteriores", disse. O executivo, que ontem participou do lançamento do Programa Brasil Vale Ouro, explicou que a captação de cerca de US$ 1 bilhão, anunciada esta semana pela mineradora, tem como objetivo reforçar o caixa da empresa. Apesar do corte de mais de US$ 5 bilhões, a Vale planeja cumprir este ano um orçamento de US$ 9 bilhões. CSA Agnelli admitiu a possibilidade de a companhia ampliar sua participação acionária na Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), hoje fixada em 10%. Segundo ele, a Vale fará o que for necessário para que a siderúrgica comece a produzir a partir de janeiro de 2010. Na última sexta-feira, a empresa informou ao mercado que estuda a ampliação de sua fatia acionária no projeto, que vem sendo implementado em parceria com a alemã ThyssenKrupp. Ele lembrou que o grupo alemão foi "pego duramente" pela crise em um momento que fazia investimentos na construção de duas novas siderúrgicas no mundo. "Nos prontificamos a dar o apoio necessário, se preciso. Se tiver de aumentar participação, vamos fazer. Não sei o que vai ser, mas vamos fazer o necessário para que o projeto ande", afirmou. Ele não revelou, porém, até quanto pode elevar sua fatia na nova siderúrgica, mas, reiterou o interesse em se manter minoritário no projeto. A Thyssen negocia que a Vale eleve sua participação para até 30%.