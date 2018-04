Vale vende florestas no Maranhão para a Suzano A Vale fechou ontem um acordo com a Suzano Papel e Celulose que torna viável a construção de uma fábrica de celulose da Suzano no sul do Maranhão. Além de contratos para fornecimento de madeira de reflorestamento, foi acertada a venda, por R$ 235 milhões, de 84,7 mil hectares de florestas. Pelo acordo, a Vale será ainda responsável pelo transporte ferroviário, ao longo dos próximos 30 anos, da produção de celulose da unidade até o Porto de São Luís. A nova fábrica faz parte de um ambicioso projeto da Suzano para triplicar sua capacidade de produção de celulose até 2018. Para isso, a companhia pretende investir US$ 6 bilhões até 2018. Segundo o presidente da Suzano, Antônio Maciel Neto, esse orçamento inclui duas fábricas - uma no Maranhão e outra no Piauí, cada uma com capacidade de produção de 1,3 milhão de toneladas anuais. Também estão no cronograma a instalação de uma terceira fábrica, ainda sem local definido, mas provavelmente também no Maranhão ou Piauí, e a expansão da fábrica de Mucuri (BA) em 400 mil toneladas anuais. "Acho que devemos bater o martelo ainda este ano sobre esses projetos", revelou. Com a expansão, a capacidade de produção de celulose do grupo saltará dos atuais 1,7 milhão de toneladas para um patamar em torno de 6 milhões de toneladas anuais. Maciel Neto revelou que o investimento para os planos de crescimento será viabilizado por recursos próprios e por financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e fornecedores. Cada unidade, disse o executivo, vai custar cerca de US$ 1,5 bilhão. O presidente da Suzano esteve ontem na sede da Vale para anunciar a parceria com a mineradora brasileira. O diretor executivo de Logística, Gestão de Projetos e Sustentabilidade da Vale, Eduardo Bartolomeu, disse que, para atender à demanda por transporte ferroviário da Suzano, será necessário investir R$ 150 milhões para a compra de cinco locomotivas e 260 vagões. Os executivos informaram ainda que os R$ 235 milhões referentes à compra de ativos florestais da Vale serão pagos em 12 parcelas trimestrais. Ao justificar a manutenção dos investimentos nesse momento de crise, Maciel Neto afirmou que o crescimento das vendas para a China compensou a queda da demanda na Europa e nos Estados Unidos e é, hoje, a base de sustentação das atividades da empresa. Atualmente, a China responde por cerca de 50% das exportações da companhia, porcentual acima da média histórica, que girava entre 20% e 30%. Segundo ele, as importações chinesas de celulose cresceram 60% no primeiro semestre ante o mesmo período do ano passado. Esse aumento, explicou, deve-se à recomposição de estoques e à substituição de produção local por importações. O executivo acredita que a China vai continuar sendo o principal destino de vendas da Suzano nos próximos anos, mas que essa participação deve se acomodar em um patamar entre 30% e 40%. COLABOROU ANDRÉ MAGNABOSCO