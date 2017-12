Vale vende mina de ouro a canadenses por US$ 21 milhões A Companhia Vale do Rio Doce infomou hoje que vendeu por US$ 20,9 milhões a mina de ouro Fazenda Brasileiro para a mineradora canadense Yamana Resources. A mina, localizada na Bahia, foi explorada pela Vale por cerca de 15 anos e produziu 153 mil onças troy de ouro em 2002, cerca de 4,7 toneladas. A estimativa para este ano é de uma produção de 112 mil onças troy. No mercado de Nova York, o ouro fechou cotado a US$ 357,80 a onça troy. Atualmente, a Fazenda Brasileiro é a única mina de ouro da Vale em operação. Com a venda, a produção ficara suspensa temporariamente até a entrada em operação dos projetos de cobre que possuem ouro como subproduto. A previsão para esses projetos é meados de 2004. Além disso, a Vale informou que continua investindo em exploração mineral visando à descoberta de novas jazidas de ouro. A companhia informou que o negócio ainda está sujeito a algumas condições, não reveladas.