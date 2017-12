Vale venderá direitos de exploração de cobre no Peru A Companhia Vale do Rio Doce informou nesta segunda-feira que a Cordillera de las Minas (CDLM), uma joint venture que possui com a Antofagasta, venderá direitos minerários referentes a projetos de exploração de cobre na região Sul do Peru. Em comunicado, a Vale ressaltou que, embora a CDLM tenha descoberto dois depósitos de cobre bastante atrativos, Cotabambas e Antilla, nenhum possui dimensões que satisfaçam aos critérios da Vale e Antofagasta para o desenvolvimento de projetos. A Vale também possui no Peru uma subsidiária integral, a Compania Minera Miski Mayo S. A., com sede em Lima, a qual continua a desenvolver esforços de exploração mineral na região Norte desse país. Ao mesmo tempo, realiza no Peru estudos para o desenvolvimento de um projeto de mineração de fosfato, Bayóvar, no Estado de Piura.