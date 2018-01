Valente quer que Levy explique isenção para estrangeiros O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) quer que o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, explique na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados a decisão de isentar da cobrança do imposto de renda os investimentos estrangeiros em títulos públicos federais. "Com certeza, a educação perderá recursos com a decisão", afirmou em entrevista à Agência Estado. A intenção do parlamentar é apresentar um requerimento com a proposta tão logo a comissão retome os trabalhos. "Se aprovado o requerimento, a audiência com o Levy deverá ocorrer entre os dias 10 e 15 de março", disse. O secretário executivo do Ministério da Educação, Jairo Jorge da Silva, afirmou em entrevista à AE que a isenção do imposto de renda pago pelos investidores estrangeiros não deverá provocar nenhuma queda no orçamento da educação deste ano. "Medidas como essa são normalmente compensadas pelo Tesouro Nacional", afirmou. De acordo com Silva, a área de educação costuma ficar com cerca de 18% dos recursos arrecadados com impostos federais. "A regra só não é válida para as contribuições pagas ao governo federal", explicou. Para este ano, o orçamento da educação deverá ficar em cerca de R$ 22,6 bilhões. "Neste ano, ganhamos R$ 1 bilhão com a aprovação do Fundeb", disse. A idéia de negociar uma compensação para as perdas de recursos não agradou ao deputado paulista, que é integrante da Comissão de Educação. "Isto não é bom. Isto só favorece uma posição ainda mais pão dura do Ministério da Fazenda", reclamou o parlamentar do Psol. Ele lembrou das dificuldades encontradas na negociação em torno da alocação de recursos para o Fundeb. "Tivemos que encontrar uma fórmula de implantação gradual do fundo", disse. Como resultado, o total de recursos alocados para o fundo de apoio ao ensino básico no primeiro ano de sua vigência será de apenas R$ 900 milhões. "Só no quarto ano de existência fundo é que o valor alocado chegará aos R$ 4,5 bilhões", contou. O deputado também alertou sobre o impacto nas contas da Previdência Social da decisão de isentar da CPMF os investimentos em emissões primárias de ações e na compra de ações colocadas pelas empresas interessadas em realizar um aumento de capital. "Isto vai agravar o problema do déficit da Previdência Social e ninguém fala isso", queixou-se. A isenção dos investimentos externos em títulos públicos federais, segundo o parlamentar paulista, também deverá provocar uma valorização ainda mais acentuada do real frente ao dólar e ainda deixar o país dependente de capitais externos especulativos. "Nós do Psol vamos votar contra a medida", afirmou.