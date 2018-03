Valor aplicado pela Caixa em habitação em SP é recorde A Caixa Econômica Federal aplicou o montante recorde de R$ 3,78 bilhões em habitação no Estado de São Paulo em 2006. O valor superou em 73% o desembolso de R$ 2,19 bilhões registrado em 2005. Segundo o superintendente regional da Caixa, Augusto Bandeira Vargas, a aplicação média no Estado foi de R$ 30 mil. Foram atendidas 124.638 famílias, ante 88.106 no ano anterior. A carta de crédito do FGTS foi o programa com maior volume de contratações em São Paulo no ano passado. Foram financiadas 63.987 unidades, no total de R$ 1,53 bilhão. As linhas com recursos da poupança somaram R$ 1,133 bilhão, com 22.503 empréstimos. No Estado, os subsídios para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos foram de R$ 314,4 milhões. No Brasil, os subsídios chegaram a R$ 1,8 bilhão.