Valor da produção agrícola cai 14,2% em 2005 O valor da produção agrícola brasileira caiu 14,2% em 2005 ante 2004, significando uma redução de R$ 13,6 bilhões de um ano para o outro, segundo mostra a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior parte na queda no valor da produção ocorreu por causa da redução nos preços da soja, que recuaram de uma média de R$ 858,48 por tonelada em 2004 para R$ 424,96 na média em 2005. O produto, que responde por 23% do valor da produção agrícola do Brasil, foi responsável, sozinho, por 80% na queda no valor da produção agrícola do País, segundo o IBGE. Entre os Estados brasileiros, São Paulo manteve em 2005 a maior participação no valor da produção agrícola brasileira (17,6%). O Estado é o maior produtor de laranja (80,5% do valor da produção desse produto), cana-de-açúcar (60,2%) e banana (17,6%). Também se destaca nos cultivos de batata-inglesa, tomate, uva, milho e café. Em segundo lugar no ranking dos Estados pelo valor da produção em 2005 ficou Mato Grosso (13,9%), que ultrapassou o Paraná. Mato Grosso é o maior produtor de algodão herbáceo e soja, além de importante produtor de arroz e milho. Prejudicados pela estiagem, Paraná e Rio Grande do Sul, terceiro e quinto colocados, respectivamente em 2005, perderam uma posição no ranking cada um, em relação a 2004. Município O município de Sapezal (MT) foi o que obteve o maior valor na produção agrícola em 2005: R$ 984,6 milhões, um aumento de 8,6% em relação ao ano anterior, que elevou a cidade da terceira para a primeira colocação no ranking nacional da produção agrícola. Sapezal é o segundo maior produtor de soja, terceiro maior produtor de algodão herbáceo e quinto maior produtor de milho do País, contribuindo com 1% do valor total gerado pela agricultura brasileira. A pesquisa mostra que, nos municípios onde há pouca diversificação de culturas, a redução no preço da soja teve mais impacto, como ocorreu em Sorriso (MT), maior produtor de soja do País, que reduziu o seu valor de produção em 41,8% de 2004 para 2005, caindo da primeira colocação no ranking nacional para a quarta de um ano para o outro. Já nas cidades de Mato Grosso que têm uma agricultura mais diversificada, houve ganhos expressivos, como é o caso de Alto Taquari (35,2%), Pedra Preta (24,0%) e Campo Verde (24,8%). "Todos eles estão entre os principais produtores de algodão herbáceo, cultura que possui alto valor comercial", diz o documento de divulgação do IBGE. São Desidério (BA) recuou da segunda para a terceira colocação do ranking nacional em 2005, também sob influência da redução do preço da soja. A queda só não foi maior porque o município é o primeiro produtor nacional de algodão herbáceo.