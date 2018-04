Valor das exportações é o mais baixo desde 1993 O índice de preço das exportações atingiu em março o nível mais baixo desde maio de 1993, ficando apenas 2% acima do mínimo de toda a série histórica calculada pela Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior (Funcex), que teve início em janeiro de 1977. O indicador é calculado de acordo com a variação em dólar dos preços dos produtos exportados no período. No primeiro trimestre, o índice de preço caiu 9,4% ante igual período do ano passado, divulgou a Funcex no boletim de comércio exterior de abril. O economista da fundação Fernando Ribeiro disse que essa queda nos preços está sendo provocada pela baixa taxa de crescimento nos países desenvolvidos e a crise argentina, que levou à redução, no primeiro trimestre, de 69% das vendas brasileiras para aquele País. Segundo ele, esses são fatores estruturais e a recuperação dos preços dependerá do incremento da demanda mundial, já que está ocorrendo excesso de produção em alguns setores, como aço, com enfraquecimento das compras. Ribeiro explicou que esse é um problema generalizado e o Brasil nada pode fazer para superá-lo diretamente. O único caminho para tentar compensar essa perda é o aumento da quantidade exportada. De acordo com a Funcex, a mais grave redução de preços está ocorrendo nos produtos básicos, com queda acumulada até março de 11,1%. O nível registrado no mês foi o mais baixo dos últimos 25 anos. Além disso, segundo o boletim, as reduções de preços estão provocando queda no total das exportações. As vendas externas do País acumulam no primeiro trimestre retração de 13,8%, com redução de 17,6% apenas em março. A fundação destacou ainda que o valor das importações tem registrado queda em "ritmo impressionante" desde o início do ano. A queda acumulada no valor das importações no primeiro trimestre atingiu 24,1% ante igual período de 2001. Apenas em março a redução chegou a 32,7% na comparação com igual mês do ano passado. Os números mostram, segundo a Funcex, que o "forte ajuste externo" que vem ocorrendo neste ano deve-se "integralmente" à redução das importações, já que o desempenho das vendas externas permanece fraco. A retração das importações fez com que o saldo comercial dos últimos 12 meses em valores absolutos (US$ 5,8 bilhões) fosse ainda melhor do que o ocorrido nos 12 meses seguintes à flutuação do câmbio de 1999 (US$ 5,4 bilhões).