Valor de aluguéis manteve-se estável em junho O valor dos aluguéis de casas e apartamentos em São Paulo manteve-se praticamente estável em junho, em comparação a maio, com variação positiva de 0,2%, segundo levantamento realizado pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais e Residenciais de São Paulo (Secovi-SP) junto a 155 imobiliárias da capital. No acumulado dos últimos 12 meses o reajuste é de 5%. Segundo a pesquisa, os imóveis de 1 dormitório tiveram a maior elevação, com reajustes de 1%. Os imóveis de dois dormitórios registraram aluguéis estáveis, enquanto as unidades de três dormitórios apresentaram queda de 0,5%. De acordo com o vice-presidente de locação do Secovi-SP, Sérgio Luiz Abrantes Lembi, o índice de reajustes representa bem o mercado da capital. "Os imóveis menores são mais difíceis de ser encontrados, o que ajudou no reajuste dos preços. Já as unidades de dois ou três dormitórios, que representam uma parcela maior da carteira das imobiliárias, têm seus aluguéis mais facilmente negociáveis", explica.