Valor de aluguel residencial no Brasil tem queda real

SÃO PAULO - O valor médio do aluguel residencial no Brasil recuou 8,95% em termos reais em 2016, mostrou o índice FipeZap, calculado pelo Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o portal ZAP e divulgado nesta terça-feira.

Sem considerar a inflação do período medida pelo IPCA, de 6,29%, o indicador teve queda nominal de 3,23%. Conforme a pesquisa, o preço médio do metro quadrado de apartamentos prontos para alugar em 11 cidades brasileiras era de R$ 29,99 em dezembro.

O levantamento apurou que todos os municípios monitorados tiveram queda real no valor médio do aluguel residencial em 2016. Rio de Janeiro continuava liderando o ranking de cidades com a locação residencial mais cara ao fim de dezembro (R$ 35,21 por metro quadrado), seguida por São Paulo (R$ 34,95) e Distrito Federal (R$ 31,82).

Já os municípios com aluguel mais barato eram Curitiba (R$ 16,57), São Bernardo do Campo (R$ 18,83) e Belo Horizonte (R$ 19,82)./REUTERS