Valor de mercado da Apple daria para adquirir todas as empresas da Bolsa

US$ 713,8 bilhões no fechamento desta quinta-feira, 24, quantia suficiente para

US$ 684,5 bilhões)

O valor de mercado da Apple somavaadquirir todas as empresas de capital aberto brasileiras (e ainda sobrar US$ 29 bilhões.

Segundo o levantamento da consultoria Economática, na análise do desempenho através da rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) verifica-se que o retorno das empresas brasileiras foi menor. A mediana de todas as empresas brasileiras foi de 6,4% e a da Apple, de 41,1%.

Em 2015, o valor de mercado das empresas brasileiras caiu US$ 414,1 bilhões, enquanto o da Apple cresceu US$ 141,4 bilhões. Parte da queda do mercado brasileiro é explicada pelo dólar que no ano apresenta valorização de 23,67%.

No início da amostra, em dezembro de 2002, o valor de mercado das empresas brasileiras era de US$ 112,6 bilhões contra US$ 5,1 bilhões da Apple.