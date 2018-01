Ações do BB, Petrobrás e Eletrobrás sobem e recuperam nível de 2015

O valor de mercado do Banco do Brasil, Petrobrás e Eletrobrás, as três maiores empresas estatais de capital aberto listadas em Bolsa, se recuperaram neste ano e voltaram ao mesmo nível atingido em 5 de maio de 2015, aponta um levantamento feito pela Economatica.

De acordo com o documento, no dia 30 de agosto, o valor de mercado da Petrobrás foi de R$ 186,3 bilhões, o do Banco do Brasil, R$ 66 bilhões e da Eletrobrás, R$ 31,7 bilhões, somando R$ 284 bilhões.

No acumulado de 2016, até o final do mês de agosto, o valor de mercado das três empresas teve alta de R$ 132,5 bilhões. No dia 31 de dezembro de 2015 o valor de mercado era de R$ 151,5 bilhões.

Historicamente, o menor valor atingido por essas três empresas foi no dia 26 de janeiro de 2016, quando, juntas, elas totalizaram R$ 111,3 bilhões.

Já o maior valor consolidado aconteceu no dia 8 de março de 2011, com R$ 531,9 bilhões.

Veja no gráfico abaixo a evolução do valor de mercado individual das três maiores empresas estatais, no período de 5 de maio de 2015 a 30 de agosto de 2016.