Valor de mercado de cias do País cresce 129% no ano O valor de mercado das empresas brasileiras de capital aberto cresceu 129,6% entre 2008 e 2009, passando de US$ 533,6 bilhões para US$ 1,224 trilhão, segundo um levantamento divulgado hoje pela Economática. O destaque em 2009 ficou com o setor de construção civil, que acumula uma valorização de 367,9% no período. O valor de mercado das 27 empresas do setor pulou de US$ 6,5 bilhões para US$ 30,6 bilhões. O estudo da Economática mostra ainda que o setor mais representativo do mercado brasileiro é o bancário, com valor de mercado de US$ 259,6 bilhões, acima dos US$ 114,9 bilhões contabilizados ao fim do ano passado.