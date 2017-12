Valor do aluguel cai 0,36% em janeiro Os preços dos aluguéis ofertados na cidade de São Paulo iniciaram 2001 com queda de 0,36% em janeiro, na comparação com o mês anterior, segundo o Índice Periódico de Valor Médio dos Aluguéis Residenciais (Ipevemar), divulgado mensalmente pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC). A ligeira queda nos valores médios dos aluguéis foi puxada, principalmente, pelos apartamentos de quatro dormitórios, cujos valores locatícios caíram 3,51%. As unidades de um, dois e três dormitórios também registraram reduções, embora menores. Já as casas de um e dois dormitórios tiveram seus aluguéis aumentados em 2,90% e 2,25%, respectivamente, enquanto as quitinetes apresentaram elevação de 1,32%.