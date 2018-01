Valor do PIB de 2003 foi de R$ 1,5 trilhão O valor do Produto Interno Bruto (PIB) no País alcançou R$ 1,5 trilhão em 2003, sendo, desse total, R$ 159,3 bilhões em impostos sobre produtos. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE, que confirmou a queda de 0,2% do volume total em relação ao ano de 2002. O IBGE também divulgou que o PIB per capita ficou em R$ 8,565,00 para uma população estimada em 176,9 milhões de pessoas no ano passado. O PIB per capita caiu 1,5% em 2003 em relação ao ano anterior. Os técnicos do Departamento de Contas Trimestrais do IBGE vão comentar ainda esta manhã.