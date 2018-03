Valor do PIB no primeiro trimestre é de R$ 387,7 bilhões O Produto Interno Bruto (PIB) do País alcançou R$ 387,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano, divulgou hoje o IBGE. Não houve revisão nos dados da variação do PIB no primeiro trimestre, que apontou aumento de 2,7% ante igual trimestre do ano anterior, como divulgou o Instituto no final de maio. A divulgação de hoje detalha o desempenho do PIB em valores correntes e apontou que, do total alcançado em reais no trimestre, o consumo das famílias totalizou R$ 221,6 bilhões e o consumo do governo foi de R$ 64,7 bilhões e os investimentos (formação bruta de capital fixo) totalizaram R$ 74, 8 bilhões. Ainda segundo o IBGE, do total do primeiro trimestre, os impostos sobre produtos totalizaram R$ 43,5 bilhões. A balança de bens e serviços no período ficou superavitária em R$ 15,5 bilhões, com exportações de R$ 65,2 bilhões e importações de R$ 49,8 bilhões. A variação de estoques no primeiro trimestre foi de R$ 11,2 bilhões.